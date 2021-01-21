Полицейские Шымкента ищут львенка и то заведение, где он содержится.

«20 января 2021 года по данному факту сотрудниками Аль-Фарабийского РУП ДП г.Шымкент начато досудебное расследование по статье 339 Уголовного Кодекса Казахстана «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами. Обстоятельства произошедшего выясняются и продолжаются поиски по установлению данного львенка», сообщили в Пресс-службе Департамента полиции города Шымкент.

Напомним, что в социальных сетях распространилась видеозапись, на кадрах которой маленький хищник сидит во дворе какого-то заведения. Зоозащитники возмутились тем, что животное, скорее всего, используют для потехи. И предположили, что это видео снято в Шымкенте. Волонтеры обратились к неравнодушным с просьбой вызволить несчастное животное из плена.

В гостиничном комплексе, где, по словам общественников, возможно, содержали львенка, свою причастность отрицают. По словам администратора, никаких диких животных у них нет и никогда не было.