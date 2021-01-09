Северный антициклон, сохранявший морозную, без осадков погоду на большей части Казахстана начинает смещаться на восток.

В тыл ему с запада смещается циклон с запасами влаги и тепла, который принесет с собой повышение температуры воздуха, а также снег в северных областях, и осадки в виде дождя и снега на западе страны. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, в северных регионах с метелью, а на западе РК – гололед.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской и Северо-Казахстанской областях местами – туман. В Мангыстауской, Атырауской областях местами ожидаются туман, гололед. В Жамбылской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Туркестанской области местами ожидается туман.

Ночью в Алматинской области местами сохранится сильный мороз.

В Шымкенте 10 января -8..0 °C, без осадков, замерзающий (переохлажденный) туман, легкий ветер.