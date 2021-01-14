Территория Казахстана будет под влиянием антициклона с районов Салехарда, лишь на западные регионы будет смещаться циклон с районов Черного моря.

На западные регионы он принесет местами осадки в виде дождя и снега, а также на юго-востоке страны с прохождением фронтальных разделов ночью и утром местами пройдет снег. Местами по республике сохранится туман, усиление ветра, низовая метель, на юго-востоке и западе – гололед, на юго-западе ожидается пыльная буря.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангыстауской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Атырауской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 17-22, порывы 25 м/с.

В Актюбинской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20, днем в Мугоджарском районе порывы 23-28 м/с.

В Кызылординской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром – низовая метель.

В Алматинской области местами ожидаются ночью гололед, ночью и утром туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами ожидаются туман, низовая метель.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман.

В Шымкенте сегодня ожидается 0..+9 °C, без осадков, замерзающий (переохлажденный) туман, легкий ветер. Завтра: 0..+12 °C, без осадков, замерзающий (переохлажденный) туман, легкий ветер.