На западные регионы будет смещаться циклон с районов Черного моря, который принесет с собой местами осадки в виде дождя и снега.

Восточная часть территории Казахстана будет находиться под влиянием отрога антициклона с центром над Новосибирском, с которым сохранится преимущественно погода без осадков. Местами по республике сохранится туман, гололед, усиление ветра, низовая метель.

В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра 20-25, порывы 30 м/с.

В Жамбылской, Атырауской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, в Жамбылской области порывы 23-28 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 18 м/с, ночью в Мугоджарском районе порывы 23 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с, днем – гололед.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, днем – низовая метель.

В Акмолинской, Кызылординской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, в Акмолинской области с низовой метелью.

В Мангыстауской области местами ожидаются туман, гололед, ночью усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман.

В Шымкенте сегодня ожидается +7..+16 °C, без осадков, туман, легкий ветер. Завтра: +1..+14 °C, без осадков, туман, легкий ветер.