С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды — ожидается снег, на юге и юго-востоке местами сильный снег.

Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, в отдельных районах на востоке, юге и юго-востоке республики очень сильный ветер 30 м/с и более.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, метель, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, на юго-западе области 30 м/с и более.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, днем в горных районах 30 м/с и более.

В Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области порывы 23-28 м/с, ночью временами 30 м/с и более.

В Алматинской области местами ожидаются метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с, порывы 24-29 м/с.

В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, в Западно-Казахстанской области местами – низовая метель.

В Акмолинской, Кызылординской, Актюбинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, низовая метель, в Акмолинской, Кызылординской, ночью Костанайской областях местами усиление ветра 15-23 м/с.

В Мангыстауской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман, в Мангытсауской облатси ночью на севере области – гололед.

В Шымкенте сегодня ожидается 0..-3 °C, без осадков, свежий ветер. Завтра: -8..+2 °C, без осадков, легкий ветер.