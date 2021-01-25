На большую часть территории Казахстана влияют атмосферные форнтальные разделы, с чем сохранится неустойчивый характер погоды — пройдет снег, на западе РК — осадки.
Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, на юго-западе страны с пыльной бурей.
В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской облястях местами ожидаются туман, метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области – гололед.
В Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, низовая метель.
В Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед. В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях местами – туман.
В Мангыстауской области местами ожидается пыльная буря, днем усилится ветер 15-20 м/с.
В Павлодарской, местами в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается сильный мороз 35-40 градусов.
В Шымкенте сегодня ожидается -5..+3 °C, без осадков, замерзающий (переохлажденный) туман, легкий ветер. Завтра: -2..+4 °C, без осадков, замерзающий (переохлажденный) туман, легкий ветер.