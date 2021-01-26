На северную, центральную и восточную часть республики будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, сохранится неустойчивый характер погоды — пройдет снег.
Местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, на севере — гололед.
В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Акмолинской, Костанайской областях – гололед.
В Атырауской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области – метель.
В Кызылординской области местами – туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Мангыстауской области местами усилится ветер 15-20 м/с, с пыльной бурей.
В Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.
В Алматинской области местами ожидается сильный мороз 26 градусов.
В Шымкенте сегодня ожидается -2..+4 °C, без осадков, замерзающий (переохлажденный) туман, легкий ветер. Завтра: -1..+5 °C, без осадков, замерзающий (переохлажденный) туман, тихий ветер.