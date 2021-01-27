На северную, центральную и восточную часть республики продолжают оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы.

В связи с чем в этих районах местами пройдет снег. Местами ожидается туман, усиление ветра, на севере и востоке с низовой метелью, на севере и центре РК – гололед.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области – местами туман, метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, ночью в Алматинской области местами ожидается туман, утром и днем в Жамбылской, днем в Алматинской области (в районе Жаланашколя), в Кызылординской – местами усиление ветра 15-20 м/с. В Павлодарской, Карагандинской, Туркестанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской областях местами ожидается туман, местами в Павлодарской, Карагандинской областях – гололед.

В Шымкенте Сегодня ожидается +4..0 °C, без осадков, замерзающий (переохлажденный) туман, легкий ветер. Завтра: -2..+6 °C, без осадков, замерзающий (переохлажденный) туман, легкий ветер.