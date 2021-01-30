Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием поля повышенного давления – сохранится погода преимущественно без осадков.

А на западные регионы РК продолжит оказывать влияние ложбина Северо-западного циклона, местами пройдут осадки (дождь, снег), ожидается гололед. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра.

В Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед. В Актюбинской области местами ожидаются туман, ночью – гололед, усиление ветра 16 м/с. В Жамбылской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-23 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской, Туркестанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман. В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается +4..+12 °C, без осадков, легкий ветер. Завтра: +4..+12 °C, без осадков, туман, легкий ветер.