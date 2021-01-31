Большая часть территории РК будет находиться под влиянием отрога антициклона – сохранится погода преимущественно без осадков.

На западе и юго-западе Казахстана с прохождением фронтальных разделов местами пройдут осадки (дождь, снег), ожидается гололед. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра.

В Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, в Жамбылской области местами усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Мангыстауской областях местами ожидается туман, в Восточно-Казахстанской области местами усиление ветра 15-20 м/с, в Мангыстауской области – ночью местами гололед. В Туркестанской области местами ожидается туман, усиление ветра местами 15-20, днем порывы 23 м/с. В Акмолиснкой области местами ожидается туман, на юго-востоке области усиление ветра 15 м/с. В Алматинской области в райне Жаланашколя ожидается усиление ветра 18-23, порывы 28 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается +16..+9 °C, без осадков, легкий ветер. Завтра: +4..+11 °C, ливневый дождь, туман, легкий ветер.