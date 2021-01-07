По-прежнему большая часть территории Казахстана будет под влиянием отрога Северного антициклона и сохранится морозная погода без осадков.

Лишь на северо-западе, днем на западе, ночью на юге республики под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на западе – гололед, низовая метель.

В Мангыстауской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, днем – гололед. В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 17-22, ночью порывы 25 м/с. В Жамбылской, Туркестанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Атырауской области местами – гололед, в Западно-Казахстанской области – низовая метель.

Ночью в Туркестанской, Карагандинской областях местами ожидается сильный мороз. На севере Восточно-Казахстанской области сохранится сильный, на севере Алматинской области очень сильный мороз.