Шымкент остается в «зеленой зоне».

С начала 2021 года по сегодняшний день по городу Шымкент зарегистрировано 107 случаев COVID-19.

Всего же с 24 марта 2020 года по 10 января 2021 года зарегистрировано 5619 случаев COVID-19 (2862 — симптомные, 2757 — бессимптомные), показатель заболеваемости составил 533,0 на 100 тысяч населения (РК — 611,3).

Из 5619 случаев 29 – завозных, 4142 – местных, 1442 – из числа контактных лиц.

Всего установлено 12317 контактных лиц, взяты на медицинское наблюдение, снято с карантина на текущую дату – 9350.

Выписаны с выздоровлением – 5328, умерших – 81, получают лечение – 210.

За прошедшие сутки (10 января 2021 года) зарегистрировано 20 случаев заражения, из них с симптомами – 14, без симптомов – 6, прирост составил 0,4%. Выздоровевших за сутки — 0.

На сегодня лабораторные обследования на COVID-19 методом ПЦР проводится в 11 лабораториях, мощность которых составляет в среднем 100-180 исследований в сутки.

С целью своевременного выявления больных и недопущения распространения заболевания проведено за прошедшие сутки 502 исследования, из них положительных – 20.

Напоминаем, что 6 января 2021 года вынесено Постановление Главного государственного санитарного врача города Шымкента № 1 о продлении карантина на территории города Шымкент с 11 января 2021 года до 25 января 2021 года.

По городу Шымкент мобильными мониторинговыми группами продолжаются рейдовые проверки по исполнению физическими и юридическими лицами ограничительных карантинных мер, в части соблюдения масочного, дезинфекционного режима, социальной дистанции и других противоэпидемических мероприятий на объектах, в общественном транспорте и на улицах города.

Мобильной группой города Шымкент с 1 января 2021 года по сегодняшний день проведена 31 рейдовая проверка, в ходе которой мониторингом охвачено всего 618 объектов.

Составлено 5 протоколов на ответственные лица (физ.лиц — 5) и вынесены штрафные санкции на общую сумму – 208350 тенге. Нарушения выявлены на 2 объектах общественного питания, в ночном клубе, бильярдной и кинотеатре.

Эпидемиологическая ситуация в городе на сегодня стабильная, но учитывая эпидемиологическую ситуацию в мире по вирулентности вируса COVID-19 данная эпидситуация может кардинально поменяться, если мы все жители нашего города, не будем продолжать соблюдать все ограничительные карантинные меры. Поэтому призываем всех соблюдать требования по ношению масок, по частому мытью рук, использованию антисептиков, соблюдению социальной дистанции и требований вынесенных постановлениями Главного Государственного санитарного врача города Шымкент.

Еще раз напоминаем о запрете проведения различных праздничных мероприятий, свадеб, семейных мероприятий и корпоративов.

Также, призываю вас не доверять непроверенной информации, вся официальная информация по коронавирусной инфекции публикуется в социальных сетях Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкент, все Постановления Главного Государственного санитарного врача города публикуются на официальном сайте Департамента, на телеграм-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Уважаемые жители города Шымкент!

Ваше здоровье в Ваших руках! Пожалуйста соблюдайте масочный режим, социальную дистанцию и строго придерживайтесь карантинных требований.

Это гарантия безопасности Вашего здоровья и здоровья Ваших близких. Важно, чтобы каждый осознавал, что угроза ещё не миновала, и средства защиты помогут свести к минимуму распространение инфекции.

Берегите близких и родных!