Бизнес-объект построен рядом с историческим образовательным учреждением города — школой-гимназией №8 имени М.Х. Дулати.

Специалисты управления контроля и качества городской среды города Шымкент провели исследовательскую работу строительного объекта на земельном участке 27А, по улице Казыбек би, Аль-Фарабийского района, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Установлено, что индивидуальный предприниматель осуществлял строительные работы с нарушением закона, то есть с нарушением основных требований к процессу строительства. Данный земельный участок является субъектом малого бизнеса.

Специалисты отдела, с предпринимателем, провели разъяснительную работу по требованиям закона, в результате чего было принято решение о добровольном сносе здания за свой счет.

В настоящее время проводятся работы по демонтажу (сносу) объекта. Кроме того, в соответствии с требованиями Земельного кодекса Республики Казахстан, в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкент было направлено рекомендательное письмо для государственных нужд.

Стоит отметить, на сегодняшний день незаконные постройки в городе находятся под строгим контролем.