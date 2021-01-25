Волонтеры Шымкента рассказали о судьбе собаки, которую они нашли накануне. Животное в пригороде Шымкента обнаружили с выколотыми глазами.

Свернувшись в клубок, большой черный пес при приближении человека начинает дрожать. В таком положении Гамми, так назвали пса похожего на мишку, волонтеры, лежит целыми днями.

Собаку нашли в плачевном состоянии накануне. Пес лежал на снегу и не двигался. Сначала волонтеры даже не поняли, что случилось с псом, когда подошли ближе, были шокированы — кто то выколол собаке глаза. Сделано это было намерено и с особой жестокостью.

«Нашли пса, глаза действительно были выколоты, не знали как к нему подойти, прохожие сказали, что он лежит со вчерашнего дня, что он агрессивный, но мы его забрали. Ветеринар посмотрела, это обожженное глазное яблоко, запах гари присутствовал, это было сделано целенаправленно, еще и раскаленным предметом. Надежда на то, что хотя бы один глаз удастся спасти, не оправдалась», — рассказала Эля ШАБАНОВА, волонтер приюта «Вторая жизнь».

Травмированного пса отправили на передержку. Сразу после к волонтерам обратился хозяин собаки, он показал другие фотографии пса, когда еще не был травмирован. Он заверил, что собака убежала. Правда, забирать своего питомца мужчина не захотел, а взамен, даже потребовал другую собаку.

«Нам написали хозяин, сказал, что собака моя, фото получили, да действительно это наш мишка Гамми на цепи во дворе. Мы начали говорить по какой причине собака оказалась в таком состоянии, он говорит утром 24 января он сбежал, но если верить людям, то они говорят, что он лежал со вчерашнего дня. Это наводит на сомнения. Дальше на наш вопрос, что вы хотите? Мужчина попросил щенка. Человек не испытывает добрых намерений, ему нужен просто другой пес», — говорит волонтер.

Почти ежедневно волонтеры по всему Казахстану делятся снимками и видео собак и кошек, над которыми издеваются люди — их бьют, мучают, истязают даже на камеру. Мучители не боятся ничего — закон о жестоком обращении с животными в нашей стране практически не работает, максимум что можем получить садист — это заплатить штраф в несколько тысяч.

Спустя два дня и после несколько публикаций в инстаграм в департаменте полиции Шымкента хранят молчание. Заниматься делом о псе, над которым жестоко издевались, кажется, никто и не собирается. А между тем неизвестно, кто в следующий раз попадется в руки садиста: очередная беззащитная собака или человек.