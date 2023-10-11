Полиция наказала хозяина лошади, который загнал животное в ресторан во время тоя

Видео этого инцидента вызвало большой общественный резонанс. На кадрах несколько мужчин пытаются спустить по лестнице лошадь с завязанными платком глазами. Испуганное животное сопротивляется и падает на пол. Окружающих это не останавливает. Мужчины продолжили издевательства.

Полицейские изучили видео: инцидент произошёл 8 октября во время сундет-тоя, в одном из ресторанов Шымкента. Виновника «торжества» привлекли к ответственности за жестокое обращение с животным.

Пресс-служба ДП г. Шымкента: «В отношении хозяина лошади полицейские составили административный протокол по статье «Жестокое обращение с животными». Правоохранители предупреждают, при обращении с животными запрещаются побои, истязания животного, в том числе голодом, жаждой и иные насильственные действия, которые привели или могут привести к гибели или увечьям животного».

Варварским назвали инцидент и зоозащитники. Представитель ассоциации по защите прав животных Жанат Туганбеков предлагает на законодательном уровне запретить приводить лошадей в банкетный зал.

Жанат Туганбеков, представитель ассоциации по защите прав животных INUCOBO г. Шымкента: «Лично мое мнение — так поступать нельзя. Во-первых, животное было испугано, у него были завязаны глаза, в такой ситуации и человек любой испугается, если его будут тянуть вниз по лестнице. По психологии лошадь не может спускаться вниз по лестнице, её заставили, раз уронили. Это чистое жестокое обращение с животными. Поэтому владелица отделалась еще штрафом, мягко отделалась по линии КОАП, 5 МРП. В идеале, конечно, ответственность нужно ужесточать, чтобы такого больше не было».