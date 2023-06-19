Подробности инцидента жестокого обращения с животными в отлове Шымкента

Разрубленные на куски тела кошек и мертвые тела собак в отлове Шымкента шокировало Казнет.

Кадры с убитыми бездомными животными в сеть выложили волонтеры. Они и бьют тревогу. По словам зоозащитников, в питомнике временного содержания в жару в мисках не то что еды, даже воды нет. Погибают четвероногие чаще всего из-за голода и обезвоживания, говорят активисты.

Эмилия Ускенова волонтер приюта «Вторая жизнь»:

«За 2 суток не было налито воды. Элементарно от жажды много котят погибло — 39 котят, 1 взрослая кошка, 4 щенка. Взрослых собак не считали. Говорят, инфекция, говорят они все больные. Мы видим конкретно, антисанитария по вине сотрудников, отсутствие условий для их содержания. Нет раздельных клеток для животных, раздельные клетки для больных животных и ветеринарного осмотра».

Зайти в питомник нашей съемочной группе и волонтерам не удалось. По словам активистов, они с раннего утра обивают пороги отлова, чтобы накормить животных. По словам руководства, питомник закрыли на десятидневный карантин. Якобы бездомные животные заражены. Чем именно, представители отлова не сообщили. Зоозащитникам лишь удалось напоить умирающую собаку.

Эмилия Ускенова волонтер приюта «Вторая жизнь»:

«Утром когда нас не пускали, мы решили посмотреть в окошко, как собаки. Там дальше чуть чуть видно. Увидели там труп собаки, мы три просили его убрать, только сегодня убрали. Шли мимо дальше и увидели эту собаку. Думали, что она мертвая, но она зашевелилась и голову подняла. Не воды ничего, мы с боем кое как взяли чашку с водой».

Через час на место прибыл главный ветеринар Шымкента. По словам Абунасыра Джанбатырова, загадочная инфекция не позволяет зайти внутрь. На вопрос, кто в ответе за разрубленные тела животных, главный ветеринар Шымкента ответить не смог. Но, поспешил заявить, что единственный ветеринарный врач и трое сотрудников питомника были уволены.

Помимо этого Аким Шымкента Мурат Айтенов для объективной и правовой оценки случившегося, поручил создать специальную комиссию с участием представителей соответствующих органов. В ходе осмотра, в комиссии выявили ряд нарушений: контактирование больных животных со здоровыми, несвоевременный вывоз и утилизация останков животных.

Абунасыр Джанбатыров руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента:

«-У кошки просто тело разорвано на части, сотрудники отлова как-то объяснили почему так получилось?

-Я не знаю, что там случилось. В основном гибель произошла из-за проблемы у животных со здоровьем. Сейчас комиссия все рассматривает. Ответственных сотрудников, как мы ранее заявили, после того случая, мы их уволили, некоторых из них. Поэтому сюда сейчас набираем ответственных сотрудников, которые будут любить, хорошо относится к животным».

Зоозащитники также недовольны подрядчиком, который выиграл тендер на стерилизацию и кастрацию бездомных животных. По их словам, в здании, где проводят четвероногим операцию, полная антисанитария.

В сети также распространялась информация о том, что победителем госзакупка стала строительная компания. Опровергнуть или подтвердить эту информацию руководитель управления сельского хозяйства точно не смог. Только заявил, мол здание, где кастрируют животных созданы все условия и подрядчик требования выполняет.

Абунасыр Джанбатыров, руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента:

«Называется стройкомплект, строительное название, они сказали, что изначально было такое название, но в то же время занимается именно по ветеринарной части у них есть. И по требованиям они предоставили оснащения и специалистов.

-Это не строительная компания то есть?

-Это скорее всего не строительная компания, просто ну название такое. На сегодняшний день шесть собак прошли стерилизацию. Они сейчас находятся на осмотре.

-А стерилизацию они еще не начали?

-Еще нет».

На небывалую жестокость обратили внимание и правоохранители. Полицейские завели дело по статье «Жестокое обращение с животными». Если вину ответственных докажут, то их ждет штраф — около трех с половиной миллионов тенге. Суд может также лишить или ограничить руководство отлова на срок до одного года.

Бакдаулет Уразбаев, старший инспектор управления ДП г. Шымкента:

«По данному факту, управлением полиции Енбекшинского района проводится расследование по части 3-ей, статьи 316-ой УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, а также выясняются обстоятельства произошедшего».

По данным управления сельского хозяйства, в Шымкенте около ста тысяч бездомных кошек и собак. Последние несколько лет городскую ветеринарную службу Шымкента, которая занимается отловом безнадзорных собак и кошек, активно критикуют. К слову, в этом году на на стерилизацию, кастрацию и чипирование бездомных животных в Шымкенте выделили 140 млн тенге. Почему по сей день отлов и питомник находится в удручающем состоянии, не понятно.