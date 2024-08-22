В Казахстане ввели запрет на ввоз пшеницы. Как рассказали в министерстве сельского хозяйства.

На внутреннем рынке страны образовался запас пшеницы прошлогоднего урожая, не считая будущего урожая этого года. Это делается для предотвращения реэкспорта. При этом посевная площадь пшеницы в этом году сократилась, как и рынки сбыта.

Ввозить пшеницу в Казахстан запретили. Все потому что на складах остались прошлогодние объемы зерна, около 5 миллиона тонн. Скоро на склады поступит и новый урожай. Запрет уверены в минсельхозе, защитит аграриев и внутренний рынок.

«В целях поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей а также исключения фактов реэкспорта пшеницы, приказом министра сельского хозяйства с 21 августа текущего года вводится временный запрет на ввоз пшеницы из третьих стран и из стран ЕЭС сроком до 31 декабря 2024 года», — говорит Саят Камзин, руководитель управления внешней торговли МСХ РК.

Казахстан находится на 14-м месте в мире по производству пшеницы. Большую ее часть отправляют на экспорт, правда в этом году продажи упали. За пол года Казахстан продал 2,4 миллиона тонн пшеницы. В натуральном выражении экспорт сократился почти на 40, в денежном — сразу вполовину.

Большую часть от всего объема экспорта— 1,8 миллиона тонн пшеницы отправили в страны СНГ. Продажи упали на 33%. Основные покупатели это Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Больше полумиллиона тонн пшеницы экспортировали в другие страны. 324 тысячи тонн в Китай, снижение также на 33% и 186 в Италию — минус 20% от экспорта. В три раза меньше пшеницы отправили в Афганистан, экспорт сократился на 80%. А вот в Азербайджан, куда раньше возили около миллиона тонн зерна, поставок в этом году не было вообще.

По словам экспертов, все дело в том что казахстанские рынки сбыта завоевывает российская пшеница. Из-за санкций, в соседней стране ее в избытке, а из-за слабой валюты их зерно дешевле. Поэтому сейчас фермерам придется искать новые рынки.

«Возможно нужно Казахстану новые пути экспорта, сейчас в Китае очень активно начали увеличивать импорт с Казахстана зерновых, возможно стоит их рынок учитывать. Рынок огромный, чем больше доходов люди в Китае получают, идет тенденция что они от риса переходят на зерновые культуры, на пшеницу», — говорит Арман Байганов, финансовый советник «R-FINANCE».

При этом посевные площади пшеницы сократились. Тем не менее урожай в этом году ожидают даже больше чем годом ранее. В среднем урожайность составляла 13,5 миллиона тонн, в этом году ожидается около 17 миллионов тонн. По словам представителей зернового союза, запрет на ввоз импортной пшеницы поможет фермерам охватить весь внутренний рынок и не бояться конкурентного зерна.

«К урожаю наших крестьян добавляется предложение Российской Федерации, они тоже добавляют зерно к нашем потребителям наши крестьяне не только между собой а будут вынуждены конкурировать с иностранной пшеницей, думаю в этих условиях правительство правильно поступило», — говорит Казыбек Омаров, заместитель председателя ОЮЛ зерновой союз Казахстана.

Сейчас прорабатываются механизмы для возврата прежних рынков, как со стороны правительства, так и со стороны фермеров. Понесут ли аграрии убытки из-за переизбытка рынков, станет известно уже осенью.