Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Шымкенту привлечено к административной ответственности ТОО «Airservis» за неисполнение обязанностей, передает Otyrar.KZ.

ТОО «Airservis» не обратилось в уполномоченный орган с заявлением о включении его в государственный регистр субъектов естественных монополий, а также предоставляло регулируемую услугу по тарифу, не утвержденному в соответствии с настоящим законом.

В результате, субъекту наложен штраф на общую сумму 12 423 320 тенге по части 3 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».