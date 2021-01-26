В шымкентском департаменте по чрезвычайным ситуациям подняли тему пожарных гидрантов.

Оказалось, что чуть почти треть из них не работают, некоторые закопали в асфальт при проведении дорожных работ, другие отрезали от старых водопроводных сетей.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям пытались разобраться, кто виноват в том, что некоторые районы города оказались «обезвожены». В критический момент, когда вода в баке пожарной машины закончится, это может сыграть с местными жителями плохую шутку.

В целом, по городу 52 пожарных гидранта не найдены там, где их устанавливали.

Сотрудники водоканала заявили, что от старых сетей гидранты пришлось отрезать. После обновление водопроводной сети, новые так и не установили.

Бауыржан ИЗБАСАРОВ, начальник управления ДЧС г.Шымкента: После обновления сетей гидранты отрезали, без подключения новых пожарных гидрантов теперь старые отрезать не будут. На данный момент будет восстановлена сеть, потому что при отключении этот район не будет обеспечен водой в случае пожара.

Из четырёх с половиной тысяч гидрантов в Шымкенте, в нерабочем состоянии — треть из них.