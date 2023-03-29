Шымкент без колодцев и люков: плюсы установки еврогидрантов

Специалисты ТОО «Водные ресурсы- Маркетинг» модернизируют инфраструктуру водного хозяйства.

На смену агрегатам советских времён приходит современное оборудование. Так новые устройства для подачи воды появились в Енбекшинском районе.

Оборудование без колодезного типа внедряют в Шымкенте. Это запорная арматура и противопожарное оборудование – гидранты. Чтобы заменить устаревшее обрудование подразделения райводоканалов, производят демонтаж старых колодцев и гидрантов, после чего на короткое время отключают воду и устанавливают новое устройство. Это занимает всего около получаса.

«В настоящее время мы проводим плановые работы. Установка гидрантов без колодезного типа производится в общественно значимых местах и жилых массивах. Делается это для того, чтобы работники противопожарной службы не теряли драгоценного времени на поиск колодца с гидрантом и как можно скорее приступали к тушению пожара. Он удобен для использования как пожарным, так и нам для текущего обслуживания В этом году мы планируем установить на территории Аль-Фарабийского района 5 подобных устройств», — рассказывает начальник Аль-Фарабийского райводоканала Ержан Жанысбаев

Плановые работы на водопроводной сети диаметром 300 миллиметров в Енбекшинском районе решили проводить в ночное время — в эти часы заметно снижается автомобильное движение. Для минимизации неудобств, жителей заранее предупредили о кратковременном отключении питьевой воды. В ходе предварительных работ была демонтирована старая плита перекрытия колодца, затем начался демонтаж самой задвижки. Она работала с момента постройки 17 микрорайона. Затем специалисты установили новый агрегат.

«Согласно плану по внедрению новых технологий, мы производим установку задвижки без колодезного типа. После проведения работ колодец будет засыпан. Такие устройства не требует ежегодного обслуживания колодцев и проведения разнообразных технических работ. Таким образом, улучшается эстетический вид городских улиц и уменьшаются риски для пешеходов», — говорит начальник Енбекшинского райводоканала Мурат Оспанов.

Такие же работы специалисты проводят и в других районах города, на сетях ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг». Помимо этого внедряются новые технологии, благодаря чему предприятие ежегодно повышает качество предоставляемых услуг.