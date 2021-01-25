24 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 17 международных авиарейсов из Германии, Латвии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Украины, РФ и Кыргызстана, передает Otyrar.KZ.

Из 2 581 авиапассажира справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 886 человек, без справок прибыли 695 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Нур-Султан – 9 рейсов, 1 109 пассажиров, со справками — 748, без справок — 361;

в аэропорт г. Алматы – 6 рейсов, 1 472 пассажира, со справками — 1 138, без справок — 334.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа, из 345 граждан РК, прилетевших без справок в РК 23 января 2021 года, у 4 пассажиров, прибывших рейсом Дубай — Алматы выявлена коронавирусная инфекция.