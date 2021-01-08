7 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 15 международных авиарейсов из Германии, Нидерландов, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, РФ и Узбекистана, передает Otyrar.KZ.

Из 1 904 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 629 человек, без справок прибыли 275 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 6 рейсов, 1 090 пассажиров, со справками — 923, без справок — 167;

в аэропорт г. Нур-Султан – 5 рейсов, 644 пассажира, со справками — 536, без справок — 108;

в аэропорт г. Караганды – 2 рейса, 9 пассажиров, все со справками;

в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, 88 пассажиров, все со справками;

в аэропорт г. Уральск – 1 рейс, все 73 пассажира со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа, из 299 граждан РК, прилетевших в РК 6 января 2021 года, у одного пассажира, прибывшего рейсом Шарм-эль-Шейх – Нур-Султан, выявлена коронавирусная инфекция.