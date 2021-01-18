17 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 17 международных авиарейсов из Великобритании, Германии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, РФ, Украины и Кыргызстана, передает Otyrar.KZ.

Из 2 611 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 2 023 человек, без справок прибыли 588 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 9 рейсов, 1 527 пассажиров, со справками — 1 253, без справок — 274;

в аэропорт г. Нур-Султан – 8 рейсов, 1 084 пассажира, со справками — 770, без справок — 314.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа, у всех 431 граждан РК, прилетевших в РК 16 января, тестирование показало отрицательный результат.