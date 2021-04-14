13 апреля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 27 международных авиарейсов из Германии, Кореи, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Украины, Грузии, Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана.

Из 3542 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 3527 человек, без справок прибыл 15 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт Алматы – 12 рейсов, 1689 пассажиров, со справками — 1677, без справок — 12;

в аэропорт Нур-Султана – 6 рейсов, 700 пассажиров, со справками — 698, без справок — 2;

в аэропорт Шымкента – 5 рейсов, 617 пассажиров, со справками — 616, без справок — 1;

в аэропорт Актау – 2 рейса, 293 пассажира, все со справками;

в аэропорт Караганды – 1 рейс, 4 пассажира, все со справками;

в аэропорт Костаная – 1 рейс, 239 пассажиров, все со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.