Изменения в постановление о карантине в стране внёс главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов.

Документом предписывается не допускать к посадке на борт воздушного судна пассажиров, не представивших справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР. Отметим, что речь идёт об авиарейсах из-за рубежа в Казахстан.

Ранее в постановлении речь шла только об иностранных гражданах, которым предписывалось предоставлять данную справку на казахском, русском или английском языках, с даты которой прошло не более 3-х суток на момент пересечения государственной границы Казахстана.

Исключается требование, согласно которому прибывшие без справки казахстанцы подлежат изоляции в карантинный стационар на двое суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР.

Также постановление содержит следующий пункт:

«Решения об ужесточении карантинных мер принимают главные государственные санитарные врачи областей, городов Алматы, Нур-Султана, Шымкента, руководители структурных подразделений Министерства обороны Республики Казахстан, органов национальной безопасности и внутренних дел, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.

Решение о послаблении карантинных мер принимает главный государственный санитарный врач Республики Казахстан в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации».