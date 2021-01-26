25 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 9 международных авиарейсов из Мальдивской Республики, ОАЭ, Турции, РФ и Республики Беларусь, передает Otyrar.KZ.

Из 794 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 657 человек, без справок прибыли 137 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Нур-Султан – 4 рейса, 220 пассажиров, со справками — 212, без справок — 8;

в аэропорт г. Алматы – 4 рейса, 428 пассажиров, со справками — 303, без справок — 125;

в аэропорт г. Актау – 1 рейс, 146 пассажиров, со справками — 142, без справок — 4.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.