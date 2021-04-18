18 апреля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 26 международных авиарейсов из ОАЭ, Египта, Турции, Германии, Украины, Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана.

Всего за сутки прибыло 4 055 авиапассажиров:

в аэропорт Алматы – 15 рейсов, 2 421 пассажир;

в аэропорт Нур-Султана – 7 рейсов, 1 056 пассажиров;

в аэропорт Шымкента – 2 рейса, 292 пассажира;

в аэропорт Атырау – 1 рейс, 150 пассажиров;

в аэропорт Туркестана – 1 рейс, прибыло 136 пассажиров.

Согласно Постановления Главного государственного санитарного врача РК от 12 апреля 2021 года № 13, руководители авиакомпаний обязаны не допускать к посадке на борт воздушного судна пассажиров, не предоставивших Справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан.