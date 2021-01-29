Полицейские Туркестанской области остановили проведение очередных “проводов невесты”

В одном из ресторанов, расположенных на трассе Шымкент-Жетысай возле города Сарыагаш, полицейские Сарыагашского РОП выявили очередной факт проведения свадебного торжества.

Как выяснилось, один из местных жителей организовал в придорожном заведении “проводы невесты” с участием около 90 приглашенных гостей. Представители мобильной группы провели с собравшимися разъяснительную работу о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологических норм и распустили всех по домам.

Собранные материалы в отношении хозяина тоя и владельца заведения, нарушивших требования карантина и ограничительных мер, по статье 425 КоАП РК, направили в СЭС Сарыагашского района для принятия соответствующего законного решения.