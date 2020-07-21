Полиция Туркестанской области продолжает проверки по соблюдению гражданами карантинных мер.

Сотрудники полиции Департамента полиции Туркестанской области совместно с другими уполномоченными органами продолжают проводить мероприятия по контролю за соблюдением карантинного режима, в связи с осложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции Covid-19.

Соблюдение ограничительных мер контролируется совместными мобильными группами, в которые входят полицейские, представители здравоохранения и территориальных административных комиссий. Мобильными группами проверяются соблюдение карантина и режима самоизоляции гражданами, владельцами торговых и увеселительных заведений, магазинов и рынков, а также в местах массового скопления людей, в общественном транспорте и на улицах.

Всего с начала введения карантинных мер, полицейскими Туркестанской области в ходе рейдовых и профилактических мероприятий выявлено 115 правонарушений, в том числе 4 факта организации свадебных и семейных торжеств. К административной ответственности по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» привлечено 108 граждан и 7 владельцев заведений. Также выявлено 69 правонарушений по статье 462 КоАП РК «Воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей, невыполнение постановлений, предписаний и иных требований»

К примеру, при мониторинге социальных сетей на одной из страниц «Инстаграм» стражи порядка выявили видео с проведения «проводов невесты» в доме одного жителей Сарыагашского района. Прибывшая на место мобильная группа из сотрудников Сарыагашского РОП и представителей местных органов провела проверку. В результате в отношении организатора свадебного торжества составили административный протокол по статье 425 КоАП РК, а собранные материалы направили в Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК по Туркестанской области.

В целях соблюдения мер предосторожности по профилактике коронавирусной инфекции полицейскими на постоянной основе проводятся разъяснительные работы среди населения. Так, в Мактаральском районе во исполнение требований постановления Главного государственного санитарного врача Туркестанской области о продлении карантинных мероприятий, во всех населенных пунктах и в районном центре автоэкипажами Мактаральского РОП с помощью громкоговорителей разъясняются о правилах соблюдения карантина и необходимости ношения медицинских масок и перчаток.

Кроме того, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на водных каналах на территории Мактаральского района проводятся ежедневные рейдовые мероприятия по недопущению купания детей и взрослых в водоемах . Среди купающихся участковыми инспекторами полиции проводятся разъяснительная работа об опасности купания в запрещенных местах в период пандемии коронавирусной инфекции.

Хотелось бы отметить, что подобные мероприятия полицейскими ДП Туркестанской области проводятся во всех городских и районных центрах, где стражи совместно с представителями здравоохранения и местных исполнительных органов проводят профилактические и разъяснительные беседы с населением о важности соблюдения карантинных мер, самоизоляции и социальной дистанции в период пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 во всем мире.

В свою очередь, полицейские призывают жителей Туркестанской области к строгому соблюдению карантина, не выходить на улицу без особой нужды и соблюдать правила безопасности,

При возникновении необходимости похода в магазин, поликлинику или иное учреждение обязательно пользоваться медицинскими масками и перчатками, а также санитайзерами. Стражи порядка также обращаются с просьбой не нарушать правила карантина в связи с угрозой распространения коронавируса! Берегите себя и своих близких!