В Туркестанской области мобильная группа выявила проведение свадебного торжества.

Во время рейдовых мероприятий в одном из ресторанов, расположенных на трассе Шымкент-Жетысай возле г. Сарыагаша, полицейские вместе с мобильной группой выявили факт проведения «проводов невесты» с участием около 100 человек, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

Стражи порядка сразу же приняли меры, остановили свадебное торжество и распустили гостей по домам.

За нарушение требований карантина и допущения массового скопления людей, в отношении владельца заведения и хозяина тоя собрали материалы и направили в СЭС для составления административного протокола.

Хотелось бы отметить, что в ходе ежедневных профилактических и рейдовых мероприятий в настоящее время проверено 6692 заведений и иных помещений, на предмет соблюдения карантинного режима, а также раздали 1825 листовок и разъяснили гражданам требования постановления главного санитарного врача.