Сеть охватывает все жилые массивы и микрорайоны.

В настоящее время в городе 68 маршрутов. Согласно комплексной схеме развития пассажирского транспорта, количество маршрутов увеличится до 78. По схеме определены 6 ХАБов, которые будут связывать все части города пассажирскими маршрутами, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

На сегодняшний день обеспечив жилые массивы города общественным транспортом, решены ряд вопросов. В частности, курсируют новые автобусы в микрорайоне Солтустик саяжай (новый автобус №108а), в микрорайоне Кайнарбулак (саяжай) (автобус №70), в микрорайоне Курсай (автобус №21), в микрорайоне Ынтымак-2 (автобус №55), в микрорайонах Асар, Акжайык (автобус №108), в жилых массивах Жалын, Жулдыз, Карабастау (автобус №191), в микрорайоне Агроферма (маршрут автобуса №96) и в микрорайоне Кайтпас (новый автобус №42).

В этом году субсидии будут предоставлены по социально значимым направлениям. В 2020 году на 5,7 млрд тенге субсидировано 28 маршрутов. В 2021 году субсидии будут выплачиваться по 36 маршрутам (9,3 млрд тенге).