Сегодня рано утром в Шымкенте в населенном пункте Карабастау произошел взрыв газового бытового баллона емкостью 50 литров.

Из-за взрыва обрушилась конструкция дома на площади 30 кв.м. Обошлось без горения. С ожогами госпитализирована в больницу хозяйка дома,1985 г.р. (ожоги 15% обеих рук, ног и лица, 2-3 степени, состояние средней степени тяжести) и ее муж 1984 и дочь 2006 г.р. у обоих ушиб грудной клетки, состояние средней степени тяжести.

Предварительная причина – не соблюдение правил техники безопасности Противопожарная служба ДЧС не вызывалась.