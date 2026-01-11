Погиб второй человек, пострадавший при взрыве в Кентау

В результате взрыва в кафе в городе Кентау погиб второй пострадавший, передает OTYRAR. Информация об этом ранее распространилась в социальных сетях.

Инцидент подтвердили в местном акимате. Молодой человек, который во время пожара получил ожоги 90 процентов тела, скончался вчера.

Напомним, 1 января в точке общественного питания, расположенном на первом этаже многоэтажного жилого дома, произошел взрыв газовоздушной смеси и произошел пожар. В результате трагедии 18-летняя студентка погибла на месте, еще четверо получили различные травмы. Двое из них были госпитализированы в реанимацию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время ведется расследование.