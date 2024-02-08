Взрыв газа в Ленгере: бабушка прикрыла внучку собой

Два человека получили ожоги в результате хлопка газа в магазине Ленгера, передает OTYRAR.

В больницу экстренно доставили владелицу продуктового и ее внучку. По данным спасателей Туркестанской области, хлопок газовоздушной смеси на природном газе произошел около полудня. Утечка голубого топлива могла произойти из подземного магистрального газопровода, считают эксперты. Однако у собственников магазина своя версия.

Хлопок, по словам очевидцев, был такой силы, что стены складского помещения рухнули. Территория вокруг здания сейчас оцеплена. На месте работают газовики, а местные жители участвуют в разборе завалов рухнувшего строения.

По словам владельцев продуктового, в 2006-ом году, они получил необходимые документы на строительство. Спустя три года, местные власти поставили бизнесменов перед фактом: оказалось, что под магазином проходит газопровод. А потому маркету здесь не место. Такое решение привело собственников в замешательство. На строительство были потрачены не малые деньги, да и подземные коммуникации не могли внезапно появиться ниоткуда.

Бибихан Отербаева, дочь владельца магазина:

«Этот магазин принадлежит моей маме. У нас есть все разрешительные документы, вплоть до акима разрешили нам построить здесь здание. А потом спустя время нам заявили, что под нашим магазином газопровод 1965 года! Они ведь знали, что грозит опасность. Почему нам не сказали? Я считаю, что чиновники изначально должны были сказать, что под землёй есть труба. Моя мать и ее внучка пострадали. Мама спасла свою внучку упав на нее, но они сильно испугались. Я требую, чтобы чиновники создали условия и возместили нам полностью ущерб. Никто из акимата не приходил, мы даже не знаем, что делать в данной ситуации»

Владельцы магазина также рассказывают, что в прошлом году местные власти решили провести газопровод над зданием. По всей видимости, строительство не завершилось и это тоже могло стать причиной разрушения, считают собственники.

Бибихан Отербаева, дочь владельца магазина:

«Всё это время никто из них не работал. А в конце 2023 года они начали строительство этого газопровода над нашим магазином. Они это сделали, чтобы освоить бюджет. Но, с начала этого года они приостановили строительство. Если бы они хорошо выполняли свою работу, такой ситуации не было бы. Внутри магазина нет никакого газового баллона или плитки, сам магазин отапливается кондиционером»

Во время инцидента в магазине находилась владелица и ее внучка. Их экстренно госпитализировали в центральную районную больницу с ожогами. 59-летняя предпринимательница сейчас находится в реанимации, 6-летнюю малышку после оказания первой медицинский помощи отпустили домой.

Олжас Арапаев, заведующий хирургическим отделением:

«При поступлении пострадавшие были в сознании. Они рассказывали от чего пострадали и что случилось. У 6-летней девочки 6-7% ожогов лица, состояние при поступлении оценивалось как среднее, после осмотра и проведения амбулаторного лечения ее отпустили домой. Бабушка ребенка находится в реанимации, состояние стабильное, она также в сознании, получает лечение по протоколу»

По данным ДЧС Туркестанской области, хлопок газовоздушной смеси на природном газе произошел ближе к 12 часам дня. Утечка голубого топлива могла произойти из подземного магистрального газопровода.

ДЧС Туркестанской области:

«В одноэтажном продуктовом магазине принадлежащему ИП «Дильда» произошел хлопок газовоздушной смеси на природном газе (из-за утечки подземного магистрального газопровода в диаметре 108 мм) без горения. Обрушение на всей площади. 60 кв.м.»

В акимате Толебийского района заявили, что смогут дать оценку после проверки архивных документов. А по поводу компенсации заявили, что предприниматель может обратиться в администрацию с заявлением, которое рассмотрит спецкомиссия. Между тем газовики предполагают, что обрушение могло произойти не из-за утечки газа. Следователям и экспертам предстоит выяснить окончательную причину ЧП.