Для студентов 1 курса учебный процесс будет организован в смешанном формате.

То есть лекции будут проводиться онлайн, семинарские, лабораторные и практические занятия прикладного характера – в традиционном формате.

Обучение на 2 и 3 курсах планируется осуществлять в дистанционном или смешанном форматах в зависимости от направления подготовки. Для студентов, изучающих педагогику, гуманитарные, социальные науки, журналистику, бизнес, управление и право, ИКТ и др., рекомендовано дистанционное обучение, а для студентов, изучающих искусство, естественные науки, инженерные отрасли, сельское хозяйство, здравоохранение и др., предусмотрен смешанный формат.

Теоретическое обучение (при необходимости), выполнение научно-исследовательской работы, проведение итоговой аттестации магистрантов и докторантов планируется продолжить в дистанционном и смешанном форматах согласно академической политике вуза и академическому календарю.