Министерством образования и науки РК приостановлено действие лицензий на образовательную деятельность нескольких вузов.

— Основанием для этого послужило выявление нарушений норм законодательства об образовании при повторной проверке ряда вузов, — пояснили в Комитете по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК.

По итогам повторной проверки Университета «Алматы», Академии «Кайнар», Алматинской академии экономики и статистики, Казахского университета непрерывного медицинского образования, Университета дружбы народов имени А.Куатбекова, Международного университета «Silkway» вновь выявлены нарушения норм законодательства в сфере образования.

— В связи с этим Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК приостановлено действие лицензии Университета «Алматы», Алматинской академии экономики и статистики, Казахского университета непрерывного медицинского образования, Университета дружбы народов имени А.Куатбекова до устранения выявленных нарушений. Итоги проверки Академии «Кайнар» и Международного университета «Silkway» находятся на рассмотрении в суде в связи с обжалованием результатов проверки. Соответствующие меры будут приняты по завершении судебных процессов, — сказано в распространенном сообщении.

Также приостановлено действие приложения к лицензии по направлению «Право» (бакалавриат) в Таразском региональном университете имени М.Х.Дулати.

— Обращаем внимание абитуриентов на следующее: согласно законодательству в случае приостановления действия лицензии на образовательную деятельность вуз не может осуществлять прием на новый 2020-2021 учебный год, — отметили в ведомстве.