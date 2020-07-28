Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на заседании Национального совета общественного доверия дал поручение по повышению стоимости грантов на обучение в вузах, передает Otyrar.KZ.

В соответствии с этим поручением принято постановление Правительства.

Данная мера позволит решить две проблемы вузов, подведомственных МОН РК:

• увеличение заработной платы профессорско-преподавательского состава;

• укрепление материально-технической базы.

В 2019-2020 учебном году заработная плата преподавателей вузов была увеличена в среднем на 20 процентов.

А в 2020-2021 учебном году заработная плата преподавателей должна подняться до 21-32 процентов.