Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на заседании Национального совета общественного доверия дал поручение по повышению стоимости грантов на обучение в вузах, передает Otyrar.KZ.
В соответствии с этим поручением принято постановление Правительства.
Данная мера позволит решить две проблемы вузов, подведомственных МОН РК:
• увеличение заработной платы профессорско-преподавательского состава;
• укрепление материально-технической базы.
В 2019-2020 учебном году заработная плата преподавателей вузов была увеличена в среднем на 20 процентов.
А в 2020-2021 учебном году заработная плата преподавателей должна подняться до 21-32 процентов.