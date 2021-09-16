Заработная плата преподавателей вузов, подведомственных МОН РК, увеличилась с сентября этого года.

Теперь преподаватели университетов будут получать не менее 200 тысяч тенге в месяц. Оплата труда старшего преподавателя составит не менее 230 тысяч тенге, ассоциированного профессора – 260 тысяч тенге, профессора – 350 тысяч тенге (в национальных вузах – 400 тысяч тенге), сообщает МОН РК.

«Благодаря поддержке Главы государства министерством принят приказ об установлении минимальной заработной платы штатным сотрудникам вузов. Зарплата преподавателей подведомственных МОН РК вузов уже увеличена. Также максимальный объем одной ставки теперь не будет превышать 680 часов за учебный год, то есть учебная нагрузка будет снижена. Изменение предназначено для того, чтобы профессорско-преподавательский состав имел больше возможностей и времени для занятия научной деятельностью», – отметил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

Напомним, ранее на заседании НСОД Главой государства было дано поручение повысить заработную плату преподавателей вузов. В сентябре 2019 года оплата труда профессорско-преподавательского состава вузов, подведомственных МОН, была увеличена на 20%, в сентябре 2020 года – еще на 20%. Теперь заработная плата очередной раз повышена, при этом для того, чтобы ее существенно увеличить, установлены минимальный размер оплаты труда и максимальный объем педагогической нагрузки.