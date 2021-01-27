Организовать статистически достоверное исследование по реальной картине заболеваемости в разрезе всех регионов и возрастных групп — такое поручение дал глава государства К. Токаев.

«Во время пандемии остро встал вопрос с достоверностью медицинской статистики. Регионы в погоне за рейтингами и страха наказания скрывают реальное положение дел. Распыляя средства и сводя на нет все принимаемые усилия. Мы обязаны знать истинные показатели здоровья населения, чтобы принимать обоснованные управленческие решения, от которых напрямую зависит судьба пациентов», — рассказал Касым-Жомарт ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан.

«Следует срочно организовать статистически достоверное исследование по реальной картине заболеваемости в разрезе всех регионов и возрастных групп. Оно должно быть проведено в течение месяца и периодически обновляться. Это особенно важно при определении режима обучения школьников и введения карантинных ограничений для бизнеса и граждан. Нужно извлекать уроки и действовать шаблонно. Прошел уже почти год с начала пандемии, и реагировать нужно с учетом полученного опыта», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.