Налог на имущество: успейте оплатить до 1 октября!

Срок уплаты налога на транспорт истек 1 апреля. Однако до сих пор остаются граждане, не исполнившие свои налоговые обязательства. По официальным данным, только в Аль-Фарабийском районе насчитывается 5485 налогоплательщиков с задолженностью по транспортному налогу. Общая сумма долга превышает 217 миллионов теңге.

Чтобы предотвратить подобные нарушения и повысить налоговую грамотность населения, в районном управлении государственных доходов прошел День открытых дверей. Специалисты напомнили, что налог на имущество необходимо оплатить до 1 октября. Они предупредили: несвоевременная уплата налогов может привести к серьезным последствиям.

Сейткул Сакенулы, заместитель руководителя управления государственных доходов Аль-Фарабийского района: «Если до 1 октября не будут уплачены налоги на жилье и земельные участки, сначала налогоплательщику направляется уведомление о задолженности. Если долг не будет погашен, материалы передаются частным судебным исполнителям для принудительного взыскания».

Помимо своевременной уплаты налогов, специалисты призывают граждан не забывать о подаче декларации по форме 250. Это не только налоговая обязанность, но и предусмотренное законом декларирование активов и обязательств. Сегодня сделать это можно дистанционно — через современные электронные сервисы, не выходя из дома.

Специалисты также напоминают: несвоевременная подача декларации влечет административную ответственность, поэтому каждому гражданину важно соблюдать установленные сроки.

Анарай Сабыркызы, главный специалист управления государственных доходов Аль-Фарабийского района: «Подать документы можно через кабинет налогоплательщика, мобильное приложение E-Salyq Azamat, портал eGov, приложения банков второго уровня, а также в бумажном виде. При электронной подаче приходит уведомление о принятии документов. Если декларация подается на бумаге, после внесения данных в информационную систему налогоплательщику выдается талон, подтверждающий ее принятие».

Специалисты также напомнили о налоговых обязательствах предпринимателей, работающих по специальному налоговому режиму. Они должны представить отчетность до 15 августа, а уплату произвести не позднее 25 августа. За каждый день просрочки начисляется пеня.