Аким города Шымкент Мурат Айтенов для надзора за проводимыми работами по развитию систем инженерной инфраструктуры мегаполиса, ознакомился со строительной работой на подстанции «1-М-1» со строящейся ВЛ 110 кВ.

Ответственные специалисты управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства доложили акиму города о проделанной работе и дальнейших планах по развитию инфраструктуры микрорайонов «Асар-2», «Достык» и жилых массивов «Кайнар булак», «Солтустик саяжай».

По словам специалистов, полностью завершены строительные работы по обеспечению качественной электроэнергией микрорайона Асар-2 с населением 11 тысяч человек. Однако в микрорайоне ведется строительство подстанций «1-М-1» и «Бозарык», которые являются источником подключения вновь строящихся электрических сетей. Строительство подстанции «Бозарык» будет завершено во II квартале 2021 года, в результате микрорайон Асар-2 будет обеспечен качественной электроэнергией.

А строительные работы по обеспечению жителей микрорайона «Достык» качественной питьевой водой также завершены полностью. В настоящее время ведутся работы по установке приборов учета воды. Абонементные работы будут завершены в конце марта, в результате чего микрорайон будет обеспечен бесперебойным качественным питьевым водоснабжением. А, строительные работы, проводимые в целях обеспечения природным газом данного микрорайона, будут завершены и сданы в эксплуатацию в октябре текущего года.

Кроме того, специалисты отрасли озвучили пути решения проблемы обеспечения питьевой водой, электроэнергией и природного газа в жилых массивах Кайнарбулак и Солтустик саяжай-2.

Отметив, что инженерная инфраструктура города является актуальным вопросом, аким города поручил руководителям ответственных отраслей рассматривать работу в этом направлении, не снимая с повестки дня.

Кроме того, аким города отметил, что необходимо подготавливать местных кадров в области жилищно-коммунального хозяйства, общестроительства, а не специалистов извне, чтобы привлечь в эту сферу больше местных жителей. Помимо этого, важно не только доверять своим специалистам, но и создавать им условия.

Пресс-служба акимата города Шымкент