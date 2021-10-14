Мурат Айтенов встретился с генеральным консулом США в Алматы Кэролайн Сэвидж.

Поздравив генерального консула с новой должностью, глава города выразил уверенность в продолжении двусторонних отношений и сотрудничества, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Мурат Айтенов рассказал о социально-экономическом развитии города, отметив, что в мегаполисе созданы благоприятные условия для инвестиций, а регион имеет богатый туристический потенциал. Он также отметил, что Шымкент — один из крупнейших промышленных и торговых центров страны, расположенный недалеко от границ Узбекистана, Кыргызстана и их столиц Ташкента и Бишкека.

«Наша главная цель — превратить Шымкент в мегаполис, который будет благоприятен для горожан и развития бизнеса. Для этого мы намерены продолжить плодотворное сотрудничество с инвестиционным сообществом. Я верю, что новые проекты станут результатом совместной работы на благо бизнеса Казахстана и США. — сказал аким.

В свою очередь Кэролайн Сэвидж выразила уверенность в развитии сотрудничества между двумя странами, отметив, что в этом году исполняется 30 лет отношениям между США и Казахстаном. Консул также поздравила народ Казахстана с 30-летием независимости.

В ходе встречи обсуждались вопросы торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.