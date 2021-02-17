Банки страны поддерживают малый и средний бизнес. Один из банков, готовых подставить МСБ кредитное плечо – АО «Нурбанк».

Банки страны поддерживают малый и средний бизнес. Один из банков, готовых подставить МСБ кредитно плечо – АО «Нурбанк». Банк активно содействует развитию МСБ, так как заинтересован в поддержке местных компаний, которые создают не только продукты и услуги, но и рабочие места. Доля выданных «Нурбанком» кредитов для МСБ в 2020 году по сравнению с предыдущим годом выросла на 14%. Положительная динамика по объему выданных займов наблюдается по всем бизнес-блокам филиала — общий объем выдач кредитов за год вырос на 22%.

Несмотря на общий спад кредитования в секторе МСБ, кредитная политика отдельных БВУ направлена именно на этот сегмент. Так, Нурбанк активно участвует в различных региональных программах. Только по «Продуктивной занятости и массовому предпринимательству на 2017-2021 годы, объем выданных займов по сравнению с 2019 годом вырос более чем в три раза. Банк также активно финансирует и по «Дорожной карте бизнеса — 2025», которая является на сегодняшний день самой популярной программой, ввиду отсутствия отраслевых ограничений. Вклад в поддержку МСБ отметили и в акимате города Шымкента. Значительный рост в 65% наблюдается в кредитовании розничных клиентов.

Говорит Сырым Адыбаев – директор филиала АО «Нурбанк» в г.Шымкент:Мы активно участвуем в госпрограммах поддержки бизнеса и при каждом обращении к нам предлагаем выгодные варианты. Именно поэтому количество кредитов, выданных бизнесу в прошлом году, значительно выросло. Положительная динамика наблюдается и по розничным клиентам.

В банке отмечают, что большой популярностью пользуются и продуты для физических лиц.

-Большой популярностью у жителей нашего региона пользуется беззалоговый кредит. Его популярность связана с короткими сроками рассмотрения заявок и отсутствием залога. Вторым по степени востребованности является залоговый кредит. Здесь сумма займа может достигать 30 млн тенге и выдается на длительный срок, подчеркивает Сырым Адыбаев, директор филиала АО «Нурбанк» в г.Шымкент.

Люди хранят деньги в «Нурбанке», что еще раз показывает уровень их доверия, как результат растет не только банк но и благосостояние его клиентов. Сейчас они могут копить деньги на разные цели — например, образование детей или крупные покупки. А самым востребованным является депозит «Нур-Алтын Оптимальный», позволяющий физическим лицам частичного пополнять либо снимать свои деньги в любое время.