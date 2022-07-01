История успешного бизнеса: мы выросли вместе с Нурбанком

Нынешний год для Нурбанка юбилейный: 3 августа ему исполняется 30 лет. Это серьезный повод подвести некоторые итоги.

Для банка наивысшей ценностью всегда являлся клиент, а лучшим достижением – его доверие. Поэтому 30 лет на рынке банковских услуг в сопровождении постоянных клиентов, добившихся невероятного успеха – это именно тот показатель, который сформировал репутацию Нурбанка, как стабильного и надежного партнера. Банку не просто доверяют, с ним готовы строить и развивать бизнес, переживать любые трудности и оставаться вместе на протяжении многих лет.

Поэтому мы рассказываем о наших главных героях — клиентах, которые выросли вместе с банком. Быть их надежным партнером – честь и гордость для нас. Один из таких клиентов, с которым мы работаем более 20 лет, — это ТОО «Камкор».

Директора ТОО «Камкор» Ахынова Таргына Абдешулы можно уверенно назвать одним их самых успешных бизнесменов, которые прошли свой тернистый путь вместе с Нурбанком. В беседе с нами он рассказал об истории становления и роста его бизнеса, сотрудничества с банком.

— Как все начиналось для вас в бизнесе?

— А начиналось все в 1995 году, — вспоминает Таргын Абдешулы, — когда я открыл свое ТОО. Я стал производить аккумуляторные батареи для автомобилей (АКБ) и свинцовые пластины для них. Мы покупали батареи на Талдыкорганском и Тюменском заводах, остальные детали производили сами. Несмотря на некоторые трудности, мы смогли обеспечить высокое качество АКБ.

Затем мы закупили подержанное оборудование по производству крышек для консервирования, отремонтировали его и наладили производство. Со временем мы выявили высокий спрос на посуду российского производства и заключили дилерские соглашения на его поставку во всеми заводами России в 3 области: Кызылординскую, Жамбылскую, Южно-Казахстанскую области. Мы привозим продукцию, которую не производят в Казахстане. Сегодня ее продают почти на всех рынках Казахстана.

-Сколько человек в вашем штате и какая команда у вас сформировалась?

— Самое главное в любом бизнесе – это люди. У нас очень крепкий и профессиональный коллектив из 35 человек. Наша небольшая, но дружная команда, объединенная общими целями, построила одну из крупнейших в своем регионе компаний.

С нашего предприятия ни разу не уволился ни один работник. Большинство работают с нами уже 20 лет: сотрудники приходили молодыми ребятами, создали семьи, в свое время я обеспечил их бесплатным жильем. А сейчас они уже построили собственные дома. Мы создаем хорошие условия для людей и очень ценим человеческие ресурсы.

Почему вы выбрали Нурбанк? Какими продуктами воспользовались?

— Проезжая по ул. Желтоксан в 2001 году, я увидел вывеску Нурбанка. Это был новый банк в нашем городе. Первого директора филиала я помню отчетливо до сих пор. Я поговорил с ним, открыл счет и принял решение получить кредит в размере 20 млн. тенге. В то время мы двигались стихийно и интуитивно, наблюдали за рынком. На что был спрос, в то и вкладывали. Были страхи и сомнения, но огромное желание и вера, смелость и решимость были сильнее. И сотрудники Нурбанка мне оказали неоценимую поддержку и дали исчерпывающие ответы на все мои вопросы.

Как продолжилась моя история работы с Нурбанком с момента первого кредитования? Немного заработав, я начал строить торговый дом для продажи строительных материалов (1200 кв м). Чтобы закончить его строительство, я получил второй кредит в Нурбанке. И затем мне открыли кредитную линию в Нурбанке, за что огромное спасибо.

— Каковы ваши дальнейшие планы?

В этом году мы закончили строительство нашей оптовой торговой площадки (3000 кв м), построили новые офисы, выставочные залы, создали очень удобные заезд и выезд. В прошлом году мы приобрели 1 га земли в очень хорошем месте под строительство универсального трехуровневого рынка. Акимат просит нас построить современный рынок. В следующем году весной начнем строительство. Нурбанк уже предлагает свою помощь в виде кредита и мы, возможно, этим воспользуемся.

— В чем отличие Нурбанка от других банков, на Ваш взгляд?

Вообще коллектив Шымкентского филиала АО «Нурбанка» во главе с директором Адыбаевым Сырымом Жумановичем и заместителем директора по операционной деятельности Алией Халмурзаевой стал для меня родным. Менеджеры банка очень грамотные, взаимозаменяемые, приветливые. Уже более 20 лет Нурбанк для меня — верный и надежный партнер.

Я зачастую наблюдал, что клиенты, которые уходили с Нурбанка, спустя какое-то время возвращались.

Здесь они ощущали себя клиентами, которыми дорожат, получали внимательное персональное обслуживание и индивидуальный сервис – в этом и есть фишка Нурбанка. Здесь вы всегда встретите теплый прием и получите информацию в доступной форме. Малому и среднему бизнесу нужен качественный консалтинг, и Нурбанк со своей стороны оказывает его. Клиенту во многих ситуациях нужно личное общение с менеджером и индивидуальное решение его финансовых вопросов. Поэтому, даже сегодня при стремительном развитии технологических сервисов и дистанционного обслуживания многие клиенты предпочитают получать консультации и услуги в офисе, а не по телефону с роботом.

— Все говорят о том, что делать бизнес в Казахстане очень сложно, постоянный кризис и т.п. С какими трудностями столкнулись? Как справляетесь с ними? Как вы смотрите на ситуацию в целом с МСБ в Казахстане?

В наше нестабильное время скорости и внезапных форс-мажоров работать очень сложно: курс рубля скачет, наступают бесконечные кризисные моменты. Условия ведения бизнеса ужесточаются, поэтому нам постоянно приходится пересматривать свои подходы в работе. Малый и средний бизнес нуждается в доступном финансировании и поддержке государства.

МСБ обеспечивают 70% рабочих мест в мире, это основа экономического благополучия страны. Одной из причин слабого развития МСБ в республике являются низкий уровень финансирования и отсутствие желаемой доступности банковских займов. МСБ нуждается в сочетании удобных пакетных решений, выгодных финансовых и небанковских сервисов — это та основа, на которой строится успешная работа бизнеса.

Что касается меня лично, у меня хорошая интуиция и перед каждым кризисом я всегда заполнял склады товаром и это как-то смягчало его последствия (смеется). Приходится адаптироваться и подстраиваться под реалии времени.

— Какова конкуренция в вашем регионе?

-Конкуренты у нас конечно есть и они должны быть обязательно, их присутствие позволяет соблюдать на рынке равновесие цен и удовлетворять спрос в полной мере. На конкурентном рынке всегда есть стимул внедрять новшества, оптимизировать сервис и качество услуг, потому что это дает преимущества. Каждый конкурент внимательно следит друг за другом, мониторит цены и качество услуг.

За годы становления и развития моего дела я сталкивался с разными ситуациями. Если бы не своевременная поддержка Нурбанка, то мне было бы труднее развить бизнес до желаемого уровня. В лице Нурбанка я обрел дружественного партнера, который помог подняться и вырасти в условиях конкуренции.

В данный момент мы с конкурентами постоянно общаемся, стремимся договариваться. Они ко мне прислушиваются, т.к. я самый крупный поставщик услуг в своей нише на территории Средней Азии. Также на рынке важна репутация предпринимателя. У меня есть принцип: сказал – значит сделал. И я никогда не оставляю на завтра то, что можно сделать сегодня. Эти простые законы помогают мне в коммуникациях и долгосрочных отношениях с партнерами и клиентами на протяжении всей моей деятельности.

— Лучшая книга или история, которая вас вдохновила, и вы ее посоветовали бы другим?

— В 7 классе я прочитал автобиографический роман «Как закалялась сталь», где повествуется о событиях гражданской войны, восстановлении народного хозяйства и строительстве. В главном герое Павле Корчагине я увидел самые лучшие человеческие качества, к которым всегда впоследствии стремился: преданность делу, любовь к родине, моральную чистоту и мужество.

Я считаю, что молодому поколению полезно было бы почитать эту книгу. Лично меня она вдохновляла и мотивировала на многие поступки в моей жизни.

— Чем для Вас измеряется успех?

-Успех — это реальная польза людям, которую мы приносим. Если ты строишь торговые центры, то радуешься, что людям удобно и комфортно в них. Если поставляешь нужные и качественные товары, то получаешь удовлетворение от одобрения и благодарности клиентов. В нашем бизнесе самое главное — это довольные клиенты. И другая часть успеха — это те области, в которых человек живет помимо работы: семья, дети, хобби. Когда есть гармония во всех сферах жизни человека— это и есть успех.

— Каково ваше любимое изречение?

«Под лежачий камень вода не течет».

Справка: ТОО «Камкор» образовалось 13 сентября 1995 года. Компания обладает отличной производственной репутацией и имеет профессиональный, стабильный кадровый состав специалистов.

На сегодняшний день ТОО Камкор является прямым дистрибьютором заводов по производству посуды: ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СКОВО», ООО Стальэмаль, ОАО «КУКМОРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОПОСУДЫ» и др. С Нурбанком ТОО «Камкор» работает с 2001 г., почти со дня основания филиала АО «Нурбанк» в г. Шымкенте.

Свою деятельность ТОО «Камкор» начал с получения займа в Нурбанке на пополнение оборотных средств. С каждым годом денежные обороты компании растут и на сегодняшний ТОО «Камкор» является одним из самых крупных клиентов филиала.

За время своей деятельности ТОО «Камкор» занималось строительно-монтажными и ремонтными работами по строительству объектов в Казахстане.

Лицензия №1.2.15/193 от 3 февраля 2020 года выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка