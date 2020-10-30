Ограничивая… разрешай. Видимо, таким лозунгом руководствуются в акимате Шымкента, призывая предпринимателей во время пандемии не сидеть сложа руки. В палате предпринимателей сообщили о том, какие проекты государство готово поддержать.

Причем, затраты, как заверяют авторы идеи, требуются не большие, а вот отдача окажется более чем прибыльной. Как бизнесменов поддержать и помочь экономике страны говорили в Палате предпринимателей Шымкента.

Не секрет, что коронавирус нанес удар по экономике не только Казахстана, но и всего мира. Бизнес только приходит в себя после жестких ограничений! В Шымкенте предлагают начать развивать нишевые проекты, при этом производить импортозамещающие товары, чтобы помочь поднять экономику.

В акимате предлагают нишевые проекты. Например, для открытия проекта по реализации бумажной продукции необходимо вложений на 40 млн тенге, производство мебели и неметаллической продукции около 45 млн тенге. При этом, Палата предпринимателей и местная власть обещает оказывать все виды поддержки.

Поднимать экономику не так просто, считает предприниматель Алмат Касымов. Предприятие производит картонные блоки и трубы для крупных компаний Казахстана. Если раньше, картон закупали в соседних странах, то сегодня компания предлагает товар приобретать у них, при этом цены, по словам бизнесмена, очень конкурентные.

«Во время пандемии выживали как, могли, было очень сложно. Мы сейчас подписали меморандум и будем дальше сотрудничать. Надеемся, все получится и наш товар будет востребован. Мы выпускаем трубы и блоки из картона, предлагаем любой ассортимент товаров из картонного материала», — сказал Алмат Касымов, предприниматель.

Получится точно, уверяет замакима Шымкента Айбек Саттыбаев. Государство, по его словам, оказывает значимую поддержку развитию нишевых проектов МСБ и не только. Если до пандемии субсидии получить было сложно, сегодня список тех, кто может получить поддержку от государства, расширен.

«Имеются разные программы по разным платежам. Есть разные программы по субсидированию. Если раньше, субсидии получали только определенные сферы бизнеса, то теперь эти сферы расширены. Для чего это делается? Главная цель — поддержать местный, наш бизнес. Пандемия внесла свои коррективы и просто так сидеть нельзя. Мы оказываем всяческую поддержку, главное донести до каждого предпринимателя то, что возможность развиваться есть», — говорит Айбек Саттыбаев, заместитель акима г. Шымкента.

Во время встречи с представителями МСБ акимат Шымкента подписал меморандум с несколькими предпринимателями. Насколько востребованными окажутся идеи акимата среди бизнесменов, пока неизвестно, как и то, насколько они жизнеспособны.

Шуддин Саидов