Министерством образования и науки РК осуществлен возврат лицензий 8 колледжей, их образовательная деятельность полностью прекращена.

Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК в рамках мониторинга образовательной деятельности учебных заведений выявлены колледжи, не имеющие соответствующей материально-технической базы.

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В некоторых из них к тому же не было набора абитуриентов.

Кокшетауский и Талдыкорганский юридические колледжи осуществили выпуски, затем добровольно вернули лицензии.

В целом, все закрытые колледжи своевременно обеспечили перевод студентов в другие учебные заведения и решили вопрос трудоустройства преподавателей.

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МОН РК продолжит мониторинг, направленный на выявление колледжей, не соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности.