В МОН РК рассказали, можно ли дарить цветы учителям

Дарить цветы учителям можно, это добрая традиция и не считается нарушением закона, ответили в министерстве образования и науки Казахстана.

В этом году последний звонок прозвенит для более 170 тысяч одиннадцатиклассников по всей стране. Поздравить педагогов с помощью дарения цветов допускается, однако сбор денежных средств на подарки под запретом.

«Последний звонок 25 мая 2022 года прозвенит более чем для 3,5 млн школьников страны. 8139 выпускников в этом году претендуют на знак «Алтын белгі». Ежегодно в канун 1 сентября или 25 мая в обществе возникает вопрос: можно ли дарить цветы учителю, не считается ли это нарушением закона. Наша позиция – можно. Это ведь добрая традиция», – говорит Гульмира Каримова, председатель Комитета дошкольного и среднего образования.

В связи с этим, в МОН РК подготовили специальные рекомендации для проведения выпускных мероприятий «Түлек-2022 – Жаңа Қазақстанның ертеңі».

Не допускается:

привлечение за деньги аниматоров, праздничных агентств, артистов, частных студий для проведения торжеств;

организация праздничных столов;

проведение выездных экскурсий по городу (району) с привлечением автомобилей на прокат;

сбор денежных средств на подарки администрации школ и педагогам;

организация выпускных мероприятий в увеселительных учреждениях.

Последний звонок во всех школах Казахстана проведут 25 мая, вручение аттестата – 16-17 июня 2022 года.