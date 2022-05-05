У сдающих ЕНТ будут идентифицировать личность — обмануть камеры не удастся

О новшествах в проведении ЕНТ в этом году говорили в минобразовании.

У каждого участника ЕНТ будет личный вариант теста. Об этом заявили в минобразовании. Тестовый вариант участников ЕНТ будет промаркирован, а в случае нарушения правил, если тест попытаются вынести за пределы аудитории, результаты нарушителей будут аннулированы. Заявки на прохождение ЕНТ подали уже 130 тысяч выпускников .

«Абитуриенты смогут сдать основное ЕНТ дважды и принять участие в конкурсе на присуждение грантов с лучшим результатом. На две попытки можно выбрать лишь одну комбинацию профильных предметов. Количество предметов остаётся прежним – три обязательных и два на выбор. Число тестовых заданий – 120. Из них по истории Казахстана – 15, по математической грамотности – 15, по грамотности чтения – 20 и по 35 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов – 140. Общее время тестирования составляет 4 часа«, — говорит Адлет Тойбаев, директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК.

При этом детям с особыми потребностями дадут дополнительное время на сдачу тестирования — к основному прибавят еще 40 минут. Для них также разработали варианты тестов без рисунков, диаграмм и схем. Блюсти чистоту прохождения тестирования будут еще жестче. На каждого сдающего добавили еще одну камеру – фронтальную. Она позволит идентифицировать его личность. Так что никто другой за абитуриента пройти тестирование не сможет.

«Будет вестись наблюдение и во время ЕНТ. Потому что самая главная наша, основная задача – это проведение ЕНТ академически честно, прозрачно«, — говорит Руслан Емелбаев, директор Национального центра тестирования МОН РК.

Проверять тестируемых продолжат даже после окончания ЕНТ. Видеозаписи будут анализировать с помощью специальных алгоритмов, и в случае обнаружения нарушений результат могут аннулировать до конца календарного года. В таком случае студент лишится гранта. Школьников и их родителей просят не поддаваться на предложения мошенников и не пытаться обойти систему.

«Мы хотели попросить наших абитуриентов и родителей быть осторожными, именно в этот период мошенники пытаются предлагать свои псевдоуслуги и говорят, что они помогут сдать ЕНТ на высокие баллы. Уверяю вас, сейчас эта возможность близка к нулю. Меры, которые мы применяем при ЕНТ, не представляют возможности для фальсификации», — говорит Адлет Тойбаев, директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК.

В базу вопросов ЕНТ в этом году введут контекстные тестовые задания по дисциплине «История Казахстана» с сохранением количества тестовых заданий без изменений. Так например, из 15 вопросов 5 вопросов являются контекстными вопросами, то есть нужно прочитать текст и ответить по ним.

«Самый обсуждаемый предмет — История Казахстана. Много спорных вопросов вызывает у наших учащихся — они говорят, что в разных учебниках разные исторические даты, есть противоречия. Поэтому два года подряд Национальный центр тестирования утверждает 100 дат по предметам История Казахстана и Всемирная история. Даты, которые будут встречаться во время тестирования, будут только из этих 100 дат. Кроме этих данных, других дат не будет. Это сделано, чтобы облегчить тестирование ученикам и для снятия вопроса о противоречии данных. Они опубликованы в декабре на нашем сайте», — говорит Руслан Емелбаев, директор Национального центра тестирования МОН РК.

По новым правилам, абитуриенты смогут сдать основное ЕНТ дважды и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом. Изменение профильных предметов запрещено. Если первую попытку ученик сдавал по физике и математике, то и вторую должен сдавать по этим же предметам. В этом году для поступающих в вузы предусмотрено 73 тысячи грантов. Количество грантов для колледжей увеличено до рекордной 31 тысячи. Квоты дают и льготникам. .

«5% квоты для детей из многодетных семей, 1% — для неполных семей, 1% — для детей из семей, воспитывающих ребёнка-инвалида с детства, 4% — для кандасов, 1% — для детей-сирот, 0,5% — для лиц, приравненных к участникам и инвалидам ВОВ, 30% — для сельской молодёжи, по программе «Серпін» — 10% квота и 1% для детей с инвалидностью. Изменений по этим квотам нет. Как и раньше, гранты предоставляются для детей из этих групп. В этом году работа в этом направлении будет продолжена«, — говорит Адлет Тойбаев, директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК.

Приём заявок на первое тестирование начался 28 апреля и продлится до 14 мая. А само тестирование пройдёт с 16 мая по 5 июля. Национальный центр тестирования запустил пробное тестирование для подготовки к сдаче ЕНТ. Тестирование можно пройти онлайн бесплатно на сайте центра.