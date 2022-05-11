Набрать баллы в ЕНТ станет легче

В этом году 11-классникам будет легче поступить в ВУЗ на бюджет. Министерство образование увеличило шансы на успешную сдачу единого национального тестирования.

Если раньше, школьник имел только одну попытку поступления на бюджет, то теперь ЕНТ можно сдать два раза, и выбрать наилучший результат.

«Выпускники имеют право сдавать ЕНТ 5 раз в течение года. 4 из них, для того чтобы поступить на платную основу, а на грант может претендовать основные. В этом году, на основные ЕНТ дают два шанса» — говорит начальник учебного отдела управления образования г. Шымкента Гульнара Дарибаева.

Со следующего года, школьники претендующие на знак «Алтын Белги» будут сдавать экзамен по математике в Назарбаевской школе. Делается это для того, чтобы учителя в родных школах не помогали медалистам незаслуженно получить высокие результаты.

«Да, такое заявление сделал министр образования. Пока что на руках у нас нет нормативных документов, как только мы получим их, мы вам скажем» — добавили в управлении образования.

К слову, в прошлом году государственный грант получили 5 тысяч детей, не считая тех кто поступил за рубеж.