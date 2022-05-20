«Трудовое обучение» и профориентатор. Какие изменения введут в школах с 1 сентября

С нового учебного года в методику образования введут несколько новшеств.

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов заявил о необходимости и значимости трудового воспитания для молодого поколения. Он рассказал, что с 1 сентября во всех школах нашей страны с 1 класса введут новый предмет, передает OTYRAR.

«В новом учебном году с 1 класса вновь вводится предмет «Трудовое обучение». Проект предусматривает открытие теплиц при школах. Уже сегодня около 7% школ имеют такой опыт», — сказал вице- премьер.

Кроме того, по словам Ералы Тугжанова, теперь старшеклассникам будет легче определиться с будущей профессией. Сделать правильный выбор выпускникам помогут «педагоги- профориентаторы». Специалисты будут работать с детьми начиная с 7 класса.

Напомним, в январе в школах Казахстана уже ввели новый предмет — цифровую грамотность.

Планируется, что все нововведения помогут выввести уровень образования на новую ступень.